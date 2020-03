O statiune de schi din Austria ar fi raspandit coronavirusul in Europa Norvegia a anunțat, marți, 17 martie, faptul ca aproximativ 40% dintre cele 1.4000 de cazuri confirmate cu coronavirus au ca sursa Austria. Autoritațile naționale considera ca sute de alte cazuri atat din Austria, cat și din Germania sunt legate de stațiunea Ischgl. In ciuda avertizarilor din timp dinspre alte țari cu privire la probleme din stațiune, oficialii din Tirol nu au luat masuri imediate, temandu-se de impactul asupra afacerilor locale. Citește și: Netflix reduce traficul european cu 25% din cauza coronavirusului. Cum va afecta acest lucru utilizatorii Pe 1 martie, oficialii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

