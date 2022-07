Stiri pe aceeasi tema

- Triatlonista japoneza Tsudoi Miyazaki, in varsta de 24 de ani, a incetat din viata, miercuri, in Franta, fiind lovita de o masina in timpul unui antrenament cu bicicleta in apropiere de Orleans, informeaza triathlon.org. Potrivit procurorilor, sportiva circula impreuna cu alti doi ciclisti in momentul…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata din Vrancea, de doar 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care era, condusa de un baiat de aceeași varsta, s-a rasturnat. VIDEO AICI (link)! ”Trafic dirijat pe DN2E85, in afara localitații Podgoria.…

- O adolescenta de 15 ani a murit, vineri dimineata, dupa ce autoturismul in care se afla, condus de un tanar de aceeasi varsta, s a rasturnat pe DN 2 E 85 , in afara localitatii Podgoria.Conform datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, din primele date de la fata locului s a stabilit…

- O fetita in varsta de 10 ani din localitatea valceana Vaideeni, care traversa strada neregulamentar, a fost lovita duminica de o masina, pe DN 7, in localitatea Racovita, aceasta decedand la spital.

- O fetita in varsta de 10 ani, care a traversat neregulamentar, a fost lovita duminica de o masina, pe DN 7, in localitatea Racovita. Potrivit Potrivit IPJ Valcea, masina condusa de un barbat de 54 de ani ar fi acrosat copilul, care a murit la spital.

- O fetița in varsta de 11 ani a murit, miercuri, spulberata de o mașina, pe DN 72A, in localitatea Ghimboieni, județul Dambovița, dupa ce a traversat neregulamentar, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in localitatea prahoveana Plopu, pe DJ 102 E. O mama si fetita sa au fost lovite de o masina. Potrivit Politiei Prahova, un barbat in varsta de 42 de ani, in timp ce se afla la volanul autoturismului, la intrare in comuna Plopu a surprins…

- Un accident rutier teribil a avut loc in aceasta dimineața, in comuna Plopu, județul Prahova, acolo unde o fetița de doar 8 ani și mama sa au fost lovite de un autoturism. In urma impactului violent, copila a murit, iar mama sa se afla in stare critica. Un elicopter SMURD a intervenit la locul tragediei.…