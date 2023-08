O spăla pe cap, rămânea doar în chiloți Apar noi dezvaluiri șocante despre criminal: mama fetei povestește cum concubinul ei ii facea baie fetei și o pupa necuviincios. Iata un fragment extras din dosarul anchetatorilor: RELAȚIA DINTRE PRESUPUSUL CRIMINALUL DIN BERCENI ȘI VICTIMA “Mentionez faptul ca Marcel se comporta foarte frumos cu Ana. Ana chiar ii cerea uneori lui Marcel sa o spele […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Macaveiul Ursului sau Ziua Ursului sunt sarbatori populare celebrate la inceput de august și coincidd cu perioada de imperechere a urșilor. Ursul este un animal cu profunde semnificații in credințele populare romanești, iar sarbatorirea zilelor de Macaveiul Ursului sau Ziua Ursului este o confirmare…

- In imaginile devenite virale, se vede cum barbatul coboara din autoturismul de lux și fara sa stea prea mult pe ganduri indeasa peria și galeata in mașina pe scaumul din dreapta. Apoi pleaca ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat.Postarea a starnit o serie de reacții in mediul online și multi dintre cei…

- Pompierii clujeni au fost solicitati in dimineata de vineri, 30 iunie, la un incendiu care se manifesta la o bucatarie de vara și la acoperișul unei case din Catunul Calea Lata, comuna Ciucea, judetul Cluj.

- Dupa 12 ore de audieri, mama copilei a refuzat sa vorbeasca cu jurnaliștii. Potrivit autoritaților, femeia s-a contrazis in declarații. Daca inițial a marturisit ca nu știa de moartea subita a fiicei sale, mai apoi a aruncat vina asupra concubinului sau.Tot el ar fi și cel care ar putea desluși misterul…

- In timp ce Marcel este, in continuare, de negasit, victimele sale fac dezvaluiri șocante despre momentul in care l-au cunoscut. Adela este una dintre femeile care a fost batuta de concubinul Simonei, in urma cu mai mulți ani. La fel a pațit și copilul lor, care a ramas cu sechele.

- E scandal in plenul Camerei Deputatilor din cauza grevei. Parlamentarii USR au venit cu pancarte de la protestul cadrelor didactice. „Am adus vocea romanilor in Parlament, ca de fiecare data cand PSD și PNL ignora problemele acestora. Este timpul ca profesorii sa primeasca maririle solicitate, iar PSD…

- Parinților unei fete cu obezitate morbida, care a fost lasata sa moara in timp ce „viermii au mancat-o”, li s-au marit pedepsele cu inchisoarea. Cei doi vor sta dupa gratii 10, respectiv, 8 ani. Marea Britanie a fost șocata cand povestea lui Kaylea Titford a fost facuta publica.

- Apar informații noi in cazul tragediei produsa pe lacul Snagov! Iubitul fetei rupe tacerea cu declarații cutremuratoare de la tragedia produsa de pe lacul Snagov. Daca dupa primele sale declarații, Andronescu Alexandru, iubitul fetei care a murit inecata in lacul Snagov, rezultau mai multe semne de…