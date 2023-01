O șoferiță a murit după o manevră imprudentă. Șoferul care a lovit-o avea o alcoolemie imensă O femeie a murit intr-un accident produs duminica seara intre doua autoturisme in localitatea Vama, județul satu Mare. Celalalt șofer implicat avea o concentrație de 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit un șofer de 35 de ani, din localitatea Vama, in timp ce se depașea o coloana […] Articolul O șoferița a murit dupa o manevra imprudenta. Șoferul care a lovit-o avea o alcoolemie imensa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

