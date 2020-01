O societate fără bani rămâne o utopie. Suedia, denumită și țara fără cash, obligă bancile să dețină și să ofere clienților bani lichizi O societate fara bani ramane o utopie. Suedia, denumita și țara fara cash, obliga bancile sa dețina și sa ofere clienților bani lichizi Suedia poate fi una dintre cele mai bune alegeri pentru oricine vrea sa se mute in alta țara, cu o singura mențiune, care pentru un strain ar putea fi o problema: dificultatea de a deține și de a face rost de bani cash. Suedia a reușit în ultimii ani ceea ce nu a reușit nicio altă țară din lume, și anume să folosească din ce în ce mai puțini bani lichizi. Astfel, în 2019, suedezii au retras de la bancomate… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

