In iurjma unor verificari ale polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei de la investigarea criminalitații economice, in colaborare cu reprezentanții Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dambovița, efectuate ieri, 29 septembrie 2023, la o societate comerciala cu punct de lucru in localitatea Viforata, s-a constatat ca ar fi fost depozitate direct pe sol vehicule scoase din uz care ar prezenta scurgeri de hidrocarburi. Totodata, la punctul de lucru, s-ar fi depozitat uleiuri in condiții neconforme. S-a procedat la indisponibilizarea a 1.500…