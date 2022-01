Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat o etapa din cadrul licitației pentru elaborarea documentației pentru macheta digitala a Timișoarei. O firma din București este interesata de proiect, oferta acesteia urmand sa fie analizata.

- Nicolaș Gh Daniel, a participat astazi la sediul Guvernului Romaniei, in calitate de prim-vicepresedinte al Asociatiei Oraselor din Romania la intalnirea cu ????????????????-???????????????????????????????????? ????????????????????????????????, ????????. ???????????????????????????? ????????????????????.…

- Municipalitatea timișoreana vrea sa știe, concret, pe hartie, cum ar arata un plan de amenajare a teritoriului orașului facut la nivel superior, de pricepuți. Desigur, aceștia nu se gasesc in primarie, așa ca se cauta o firma care sa se ocupe de proiect. Șase luni de lucru, 94.958 de lei plus TVA și…

- Timișoara va marca o noua premiera, de aceasta data in domeniul administrativ. La doar o zi dupa ce a lansat ”licitația pentru hartii” de un milion de euro pe an, conducerea instituției anunța ca incepe demersurile pentru realizarea Machetei Digitale a orașului, iar prima etapa este achiziția serviciilor…

- Primaria Timișoara cumpara servicii de consultanța pentru a „construi” macheta digitala a orașului. Da 22.000 de euro doar pe tema de proiectare a conceptului de management al datelor digitale. Vrea fonduri europene pentru Timișoara „Digital Twin”, care va ajuta la... fundamentarea deciziilor luate…

- La sfarșitul lui 2019, profesorul roman Radu Barna a venit la Universitatea Ningbo pentru a preda turism. In ianuarie 2020, s-a intors in Romania in vacanța și a ramas blocat aici din cauza pandemiei. Dar a continuatr cursurile cu studenții din Ningbo, online. Intr-un interviu realizat prin telefon,…

- Schimbarile climatice pot avea in urmatorii ani un impact major asupra resurselor de apa din Romania, arata cele mai recente studii efectuate de Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Fenomenele extreme, secete si inundatii,…

- Un tanar din Focșani a fost plasat sub control judiciar și a fost trimis in judecata sub acuzația de furt, dupa doua fapte pe care le-a comis chiar in vara acestui an. Masura preventiva a fost luata in condițiile in care acesta era deja arestat preventiv intr-un alt dosar, in care este cercetat pentru…