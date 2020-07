O sentință șoc: justiția ieșeană obligă Primăria să mărească pușcăria Premiera surprinzatoare si controversata la Iasi: judecatorii obliga consilierii locali sa voteze pentru aprobarea unui proiect urbanistic. Decizia judecatorilor este o premiera: consilierii locali nu doar ca sunt obligati sa mai supuna o data votului un plan urbanistic zonal (PUZ), ci trebuie sa-l si aprobe. Decizia pare atata de bizara incat, in context, s-ar putea ridica problema de ce instanta nu a decis si cu ce majoritate sau unanimitate sa fie aprobat proiect (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Anul trecut, proiectul urbanistic a fost respins atat in Comisia de urbanism (de doua ori), cat si in CL. Consilierii locali au invocat oportunitatea extinderii pe actualul amplasament, in conditiile in care se vorbeste de mai multi ani la Iasi despre relocarea unitatii. O astfel de relocare ar elibera…

