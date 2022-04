Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 65-a editie a expozitiei internationale anuale World Press Photo va putea fi vizitata si anul acesta, la nivel national, in perioada mai – august 2022. Prezenta pentru a 11-a oara in Romania, expozitia va iesi din muzee si va fi expusa publicului larg in centrele a opt mari orase din…

- Saptamana Curațeniei la Focșani s-a finalizat cu o acțiune de plantare de cireși japonezi pe o alee din Gradina Publica, la care a participat și Campionul Olimpic la Tir, Alin Moldoveanu, cetațean de onoare al municipiului nostru. Plantarea cireșilor japonezi a demarat vineri dimineața, in Gradina Publica…

- Celebra actrita Tora Vasilescu se afla la ceas aniversar. Tora Vasilescu numele de scena al Teodorei Vasilescu; n. 22 martie 1951,Tulcea, Tulcea, Romania este o actrita romana.Tora Vasilescu s a nascut in anul 1951.A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1976,…

- S-a stins din viața Viorica Toporaș, cetațean de onoare al municipiului Focșani și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. „Viorica Toporas, artist plastic de excepție, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, a trecut in neființa. In 2018 a primit titlul de cetațean de onoare al…

- Actorul Ion Horia Leonida Caramitru s-a nascut in Bucuresti, la 9 martie 1942. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale” Bucuresti (1964), clasa profesor Beate Fredanov, conform CineMagia.ro – www.cinemagia.ro. A debutat in 1964 pe scena Teatrului National din Bucuresti,…

- Primarul municipiului Adjud, Florin Nechifor, a conferit joi doua titluri de cetațean de onoare in cadrul unei ședințe solemne a Consiliului Local. „Primul titlu a fost conferit post-mortem celui care a fost Tabacaru Florin Liviu, in semn de recunoștința pentru curajul, daruirea și inalta ținuta morala…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș dedica zilei Unirii Principatelor Romane spectacolul „Din suflet de roman”, care va fi difuzat in spațiul virtual astazi, 24 ianuarie, de la ora 18:00, pentru a fi accesibil tuturor iubitorilor de folclor, oriunde s-ar afla, și care doresc sa sarbatoreasca…