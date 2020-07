Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Josephine Cox, unul dintre autorii britanici cel mai bine vanduti, a murit la varsta de 82 de ani, a anuntat luni editura HarperCollins, informeaza News.ro.Citește și: 19 județe din Romania, sub cod galban de vreme rea: ploi torențiale, vijelii și grindina Nascuta in Blackburn,…

- Grant Imahara, inginer si prezentator al emisiunii „Mythbusters” de la Discovery, a murit la varsta de 49 de ani, a confirmat pentru Variety un purtator de cuvant al retelei de televiziune.„A fost o parte importanta din familia Discovery si un om cu adevarat minunat”, a transmis purtatorul…

- Georg Ratzinger, fratele papei emerit Benedict al XVI-lea, a murit, miercuri, la varsta de 96 de ani in orasul Regensburg, din landul german Bavaria, a transmis Vatican News.Batranul prelat a fost internat in urma cu mai mult timp in Regensburg unde locuia și unde a primit ultima vizita a fratelui sau,…

- Roger Borniche, un politist francez care a devenit dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial un apreciat scriitor de romane politiste, din care unele au fost adaptate in productii cinematografice in care au jucat o serie de actori celebri, precum Alain Delon, Gerard Depardieu si Daniel Auteuil, a murit marti…

- Actrita Irm Hermann, a carei colaborare cu renumitul regizorul Rainer Werner Fassbinder a ajutat-o sa devina celebra intr-o perioada culminanta a cinematografiei germane postbelice, a murit marti la varsta de 77 de ani, informeaza DPA.Agentul ei, Antje Schlarg, a confirmat decesul artistei,…

- Lily Lian, considerata ultima cantareata de strada din Paris si prietena a cantaretului si actorului Maurice Chevalier, a murit duminica intr-un spital din regiunea pariziana, la varsta de 103 de ani, a anuntat AFP. "Lily Paname" a fost unul dintre succesele discografice ale anilor 1950…

- Nascut in New York, Jerry Stiller a urmat cursurile Syracuse University si HB Studio, unde a studiat teatru. A debutat pe Broadway in 1954, in comedia muzicala „The Golden Apple". Dupa o indelungata perioada in care a sustinut show-uri alaturi de sotia lui, Anne Meara, care a murit in mai 2015, si a…

- Dr. Valeriu Neagoe, un cunoscut medic din Constanța, a murit la Institutul ‘Matei Balș’ din București, iar potrivit unor colegi, acesta a infectat cu coronavirus, dupa ce ar fi intrat in contact cu un asistent infectat. Doctorul Valeriu Neagoe este primul medic roman care a murit infectat cu coronavirus.…