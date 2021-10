O șansă pentru accesul real la justiție: Instanțele ar putea analiza în procedură de urgență restricțiile din pademie/ Propunere legislativă O propunere legislativa inregistrata zilele trecute la Camera Deputaților prevede termene mult mai scurte pentru judecarea contestațiilor impotriva actelor administrative emise in pandemie. In prezent, cum masurile se iau pe 30 de zile, puține contestații ajung sa fie judecate in prima instanța inainte de expirarea actelor administrative, iar hotararile definitive ale instanțelor vin dupa luni de zile, cand nu mai au niciun efect. Propunerea legislativa asumata de parlamentarii AUR dorește sa transpuna in legislație o procedura care sa permita contestarea actelor administrative cu caracter… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi au intrat in vigoare noile restrictii, decise de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Acestea prevad instituirea carantinei de noapte, intre orele 22 si 05, inchiderea magazinelor la ora 21, si accesul in timpul zilei in centrele comerciale sau alte magazine doar persoanelor vaccinate…

- CARAS-SEVERIN – Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, vineri dupa-amiaza, noile restricții care vor intra in vigoare de luni, 25 octombrie, in Romania, in contextul valului IV al pandemiei de coronavirus. Deciziile urmeaza sa fie adoptate in ședința de Guvern! Printre altele, masca…

- Propunerea legislativa pentru modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost adoptata tacit de Senat, la sfarsitul saptamanii trecute. Propunerea include amenzi usturatoare pentru soferii care parcheaza pe trotuar. Pentru ca aceasta propunre legislativa sa intre…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune prelungirea starii de alerta in toata țara, pentru o perioada de 30 de zile, incepand din 10 octombrie. Restricțiile suplimentare sunt menținute acolo unde incidența depașește 6 la mie. Printre altele, se propune menținerea testarii saptamanale a…

- Proiectul de lege privind recunoasterea activitatii economice desfasurate de catre persoanele fizice autorizate (PFA) ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate, a fost adoptat ieri de catre Senat cu 82 de voturi “pentru”, unul “impotriva” si 43 de abtineri. Propunerea legislativa,…

- Senatul a adoptat luni, in plen, in unanimitate, cu 129 de voturi „pentru”, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii prin care cererea de acordare a acesteia se depune concomitent cu indeplinirea procedurii de declarare a nou-nascutului.…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect privind recunoasterea activitatii economice desfasurate de catre persoanele fizice autorizate (PFA) ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate. Proiectul a fost adoptat cu 82 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 43 de abtineri.…