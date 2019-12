O sala de fitness din Bucuresti isi taxeaza clientii daca se ingrasa de sarbatori. Banii sunt donati catre MagiCAMP! O sala de fitness din Bucuresti isi taxeaza clientii daca se ingrasa de sarbatori. Banii sunt donati catre MagiCAMP! “Avem peste 2000 de povesti de succes, oameni care au slabit si au ajuns in forma fizica dorita. Am topit peste 6000 de kilograme pana acum si vrem ca rezultatele sa se mentina. In perioada sarbatorilor avem zile libere si stim ca tentatiile culinare sunt mari, asa ca am lansat o provocare catre Bodyshaperii nostri: cine se ingrasa mai mult de un kilogram in aceasta perioada va plati proportional asa zise daune, cate 10 lei pentru fiecare 100 de grame, iar banii stransi vor fi donati… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

