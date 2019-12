Stiri pe aceeasi tema

- ​Uniunea Europeana a desemnat cele mai bune incubatoare, comunitați, instituții și organizații pentru startup-uri și antreprenori de pe continentul nostru. Marți seara, la Helsinki, au fost decernate Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene (EEPA) 2019. În finala, la una dintre…

- ​Bucureștiul și Clujul sunt considerate, de obicei, principalii poli ai IT-ului nostru, dar un raport privind starea tehnologiei în toata Europa, publicat, joi, în Finlanda, la evenimentul de tehnologie Slush, remarca ascensiunea Iașiului la nivel european. Citește mai departe și…

- ​Bianca are doar 12 ani, traieste în Statele Unite, dar iubeste sa viziteze România, în special Brasovul, de unde este mama ei. Este pasionata de IT înca de la gradinita, acum, studiaza de acasa (homeschooling), are propria firma prin care înceara sa ajute fetele sa faca…

- In august, EPGC lansase o oferta de preluare a Metro AG, care evalua grupul german la 5,8 miliarde de euro (6,6 miliarde de dolari). Joi, EP Global Commerce a informat ca si-a exercitat optiunea de cumparare de actiuni de la principalul actionar al Metro, grupul german Haniel, si isi va majora…

- Presedintele Grupului PPE din Parlamentul European Manfred Weber afirma intr-o postare pe Twitter ca nominalizarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier este o veste buna, ca este necesara deschiderea unui nou capitol in relatia dintre Romania si Europa si ca premierul desemnat poate conta pe intregul…

- ​Antreprenorii și startup-urile din România și din alte țari din Europa de Sud și de Est, axate pe agricultura sau alimentație, vor putea obține ajutoare nerambursabile de maximum 1.500 de euro fiecare, pentru a-și rezolva probleme care țin de contabilitatea firmei sau de aspecte juridice. Citește…

- 20% din acțiuni vor ajunge la eMAG, alte 20% vor fi controlate de Mobexpert, iar ultimele 20% dintre procente vor ajunge la o puternica firma de IT din Romania, dupa cum scrie digisport.ro. Cea mai importanta condiție stabilita intre Gica Hagi și noii investitori este ca el sa ramana antrenorul…

- Așa arata tanara absolventa de Drept care va reprezenta Romania la unul dintre cele mai mari concursuri de Miss din lume. Anul trecut, Andreea Coman a fost aleasa cea mai frumoasa concurenta din Europa, la concursul Miss Supranational 2018. Miss International este unul dintre cele mai prestigioase…