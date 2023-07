O româncă, model la Victoria’s Secret O romanca va face parte din echipa Victoria’s Secret din Statele Unite ale Americii. Tanara se numește Daiana Canalas și este un manechin originar din Oradea in varsta de 24 de ani. Daiana considera ca in industria modellingului exista in continuare profesionalism, chiar daca unii ar putea avea impresia ca succesul se obține prin compromisuri. Tanara a povestit despre experiența ei ca manechin in concursurile de frumusețe și spune ca a colaborat deja cu o agenție de modelling din SUA. In toamna, va semna un acord cu celebrul brand de beauty Victoria’s Secret. „In anul 2022 am fost la New York… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daiana Canalas are 24 de ani și este originara din Oradea. Frumoasa bruneta a fost aleasa sa reprezinte Romania la concursul internațional Top Model Universe 2023, care va avea loc la Istanbul, Turcia.

