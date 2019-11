Stiri pe aceeasi tema

- ​Uniunea Europeana a desemnat cele mai bune incubatoare, comunitați, instituții și organizații pentru startup-uri și antreprenori de pe continentul nostru. Marți seara, la Helsinki, au fost decernate Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene (EEPA) 2019. În finala, la una dintre…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat, marti, la Academia Romana, ca prevede o puternica dezbatere de idei si nu numai de idei, de interese, de opinii care vor contura Europa, facand referire la articolul din Financial Times al guvernatorului bancii Ungariei privind…

- Țara din UE care nu vrea sa auda de moneda unica: „Euro a fost o greseala strategica” Statele UE, atat cele din interiorul zonei euro cat si cele din afara zonei unice, ar trebui sa recunoasca faptul ca moneda euro a fost o "greseala strategica", sustine Guvernatorul Bancii Centrale…

- ​Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a facut public un raport al masurilor corective luate în urma investigatiilor din perioada iunie-septembrie, cu privire la încalcarea regulamentului european de protectie a datelor. Retaileri precum eMAG, Vola.ro…

- 34 de școli primare și gimnaziale din Europa au fost recompensate pentru excelența în educația antreprenoriala în cadrul evenimentului „Școala antreprenoriala a anului 2019“, care a avut loc pe 16 octombrie, la Helsinki (Finlanda). Printre câștigatorii acestei ediții s-au…

- A fost oferita publicitații lista cu cei 20 de fotbaliști sub 21 de ani din Europa care se vor "lupta" in acest an pentru trofeul "Golden Boy". Aceasta distincție este una oferita de jurnaliști, care analizeaza evoluția jucatorilor timp de un an calendaristic, anunța MEDIAFAX.Citește și: Surpriza!…

- ​MorphL, un startup românesc care dezvolta tehnologii bazate pe inteligenta artificiala capabile sa învețe si sa anticipeze comportamentul clienților, a fost admis într-un program de accelerare din Canada, Techstars Montréal AI. Iata ce startup-uri românesti au mai participat…

- Dincolo de a ști istoricul browserului tau web sau de a face recomandari atunci când faci cumparaturi online, inteligența artificiala a ajuns și pe strazi, sub forma agloritmilor de recunoaștere faciala. Un designer polonez a gasit o soluție pentru acest tip de monitorizare — o masca de…