- Un barbat din Feldru a sesizat luni, prin 112, faptul ca in extravilanul localitații Feldru, sub un atelaj hipo, se afla o persoana in stare de inconștiența, informeaza IPJ Bistrița-Nasaud.„La fața locului, polițiștii au identificat persoana ca fiind un barbat in varsta de 50 de ani din Feldru, care,…

- Un incident armat intr-un campus universitar din Louisiana s-a soldat duminica cu un mort si sapte raniti, a anuntat politia acestui stat din sud-estul SUA, la cateva zile dupa ce o persoana a fost ucisa intr-un alt atac armat la aceeasi facultate, relateaza luni France Presse. Una dintre…

- Parlamentarul conservator David Amess a murit dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori intr-o biserica de un barbat care a fost arestat ulterior, informeaza Hotnews . Un parlamentar britanic din Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson a fost injunghiat vineri intr-o biserica de un barbat,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, au oprit pentru control, la intrarea in țara, un autoturism in care au depistat un cetațean roman cautat de autoritatile romane, pe numele lui fiind emis un mandat de executare a unei pedepse privative de…

- Autoritațile din Turcia s-au vazut puse intr-o situație inedita, dupa ce o misiune de cautare a unei persoane disparute s-a terminat cu bine, dar cu o intorsatura ciudata, informeaza Digi24 . Beyhan Mutlu, care locuiește in districtul Inegol din nord-vestul provinciei Bursa, a fost dat disparut marți…

- Politistii ialomiteni sunt in alerta, dupa disparitia unei femei, de 38 de ani, si a fiicei acesteia, o fetita de 3 ani. Ultima data, cele doua au fost vazute duminica, 12 septembrie, cand au plecat de la domiciliul din Slobozia.

- Un tanar din comuna Mogoș a fost reținut de polițiști, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ar fi intrat, cu drujba pornita, intr-un bar din Abrud și ar fi avut un conflict cu o persoana aflata acolo. La data de 12 septembrie 2021, polițiștii din Abrud au luat masura reținerii, pentru 24…