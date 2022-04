Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 34 de ani a nascut in Italia, miercuri dimineata, 6 aprilie, in masina cu care a reusit sa ajunga in parcarea spitalului din provincia Perugia. Bebelusul a vazut pentru prima data lumina zilei in autoturismul parintilor sai. Femeia era in masina impreuna cu sotul sau cand a inceput sa aiba…

- O romanca a murit intr-un accident ingrozitor, pe o autostrada din Italia. Mașina ei a fost lovita de un autoturism care circula cu viteza pe contrasens și apoi a luat foc. Femeia, de 56 de ani, a murit carbonizata, potrivit Trieste Prima . Paraschiva Hutu era din comuna Roșcani, județul Iași, dar…

- O romanca a murit intr-un accident ingrozitor pe o autostrada din Italia. Masina ei a fost lovita de un autoturism care circula cu viteza pe contrasens si apoi a luat foc. Femeia de 56 de ani a murit carbonizata. Paraschiva Hutu era din comuna Roscani, judetul Iasi, dar de cativa ani se mutase in San…

- O romanca a avut parte de o moarte tragica, dupa ce un autoturism care mergea pe sensul greșit s-a izbit de mașina ei. Impactul a fost atat de puternic, incat autovehicului femeii a izbucnit in flacari. Din pacate, aceasta a a decedat pe loc.

- Anda Adam este implicata intr-un nou incident scandalos. Artista si-a parcat bolidul de lux, in valoare de 150.000 de euro, pe locul special amenajat pentru persoanele cu handicap. Zilele trecute, Anda Adam a dat o fuga pana in Cluj. La un moment dat, artista a decis sa faca shopping in mall asa ca…

- O fetita de 13 ani din localitatea ieseana Tibana a ajuns la spital cu arsuri pe fata si pe mana dupa ce a incercat sa aprinda focul cu benzina. Aceasta locuia cu bunica sa, parintii fiind plecati la munca in Italia. „Prin apel la 112 am dirijat la fata locului elicopterul SMURD pentru ca momentul…

- O fata in varsta de 13 ani a fost accidentata, marti seara, de o locomotiva, in Gara CFR din Bacau, dupa ce ar fi incercat sa treaca liniile ferate printr-un loc nepermis, relateaza Agerpres . Potrivit informațiilor Libertatea, fetița a ajuns la Iași, acolo unde a fost preluata de medicii de la Spitalul…

- Un tanar de 24 de ani, din Timișoara, care trebuia sa se afle in carantina la domiciliu, a fost depistat de polițiștii aradeni in trafic, pe DN 79, pe raza orașului Chișineu-Criș. Mai mult de atat, timișoreanul nu deținea permis auto, iar in mașina pe care o conducea au fost depistate mai multe bunuri…