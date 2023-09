Sute de romani sunt in continuare blocati in Grecia si le este tot mai greu sa faca rost de apa si mancare in statiunile izolate din zona Volos. Cele mai mari inundatii care au lovit tara in ultima jumatate de secol au ucis sapte oameni. Regiuni mari din tara sunt inca sub ape, iar autoritatile folosesc drone pentru a le trimite sinistratilor apa si medicamente.