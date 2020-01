O româncă din Germania, ucisă cu o cruzime înfiorătoare. Poliţia are o pistă Femeia lucra de ani buni in Germania si locuia alaturi de iubitul ei - in varsta de 37 de ani. Barbatul a fost cel care a alertat politia in jurul orei opt pentru ca nu putea sa intre in apartament



Anchetatorii au gasit trupul femeii plin de lovituri, iar criminalistii sustin ca cel sau cei care au comis fapt au dat dovada de o cruzime iesita din comun, informeaza stirileprotv.ro.



Politistii au audiat mai multi vecini care au mentionat ca in timpul noptii s-au auzit zgomote puternice din casa in care locuiau cei doi romani, dar nimeni nu a intervenit.



Pana la aceasta…

Sursa articol si foto: rtv.net

