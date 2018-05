O româncă din Galați a obținut locul 4 la un concurs de frumusețe din Thailanda O tanara de 23 de ani din Galați a reușit performanța de a caștiga locul 4 la Miss Tourism Queen International 2018, un concurs de frumusețe desfașurat in Thailanda. Sinziana Sirghi a concurat alaturi de alte 54 de femei frumoase din intreaga lume, iar locul obținut de romanca devine astfel cel mai bun rezultat obținut de țara noastra pana acum, in cadrul acestui concurs care dateaza inca din anul 1949. Amintim ca in anul 2008, romanca Delia Duca din Brașov s-a clasat in Top 20 din 113 concurente. Locul intai a fost ocupat de reprezentanta Braziliei, urmata de concurentele din Tatarstan, Belgia,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

