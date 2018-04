Stiri pe aceeasi tema

- Accident SPECTACULOS. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite>FOTO Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, dupa ce masina lor s-a rasturnat pe plafon, pe E 60, in judetul Mures, aproape de sensul giratoriu de la intrare in parcul industrial de la Vidrasau. Reprezentantii…

- Un sofer din Chisinau a gasit o solutie pe cat de simpla, pe atat de ilegala, de a-si inlocui una din placutele de inmatriculare pe care le-a pierdut sau i-au fost anterior ridicata de politie. Aceasta poate fi realizata practic de orice conducator auto, fara prea mult efort si cheltuieli.

- Neatenția unui șofer din Targu-Jiu a facut victime, luni. Barbatul de 67 de ani nu a oprit mașina in zona indicatorului „STOP” și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat din Mehedinți, cinci persoane fiind ranite. Mașina șoferului nevinovat s-a rasturnat pe plafon,…

- Opt persoane care se aflau intr-un autoturism de cinci locuri au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce femeia aflata la volan a adormit si a intrat cu vehiculul intr-un stalp, pe DN 7, in judetul Arad. Intre raniti se afla si patru copii, starea acestora fiind stabila.

- In ședința de Guvern, Ministerul Turismului a promovat o Hotarare de Guvern care acorda statutul de stațiuni turistice de interes național pentru patru localitați și zone turistice. Conform acestei decizii, localitatea Borșa din județul Maramureș, localitatea Dambovicioara din județul Argeș, zona Mamaia…

- O autocamioneta a cazut de pe un pod, pe raza orașului Milișauți, sambata dimineața. Autovehiculul a cazut in albia raului Suceava, la o diferența de nivel de aproximativ 10 metri, iar in interiorul mașinii se aflau trei persoane. Doua dintre ele s-au autoevacuat, insa cea de-a treia a ramas incarcerata,…

- Un copil de 12 ani, aflat pe o sanie, a fost accidentat de o masina care circula regulamentar. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 16.40. In timp ce conducea un autoturism pe DC 17, in localitatea Cacica, o femeie de 39 de ani, din localitatea Botosana, a surprins si accidentat ușor un ...

- Un barbat in varsta de 37 de ani a adormit peste noapte in masina, in padurea in care ramasese impotmolit. Persoana care il acompania l-a gasit fara suflare a doua zi de dimineata. Motivul pentru care a facut acest gest este incredibil.