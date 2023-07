O româncă a ucis o întreagă familie în Italia Angelika Hutter, o tanara de origine romana in varsta de 31 de ani, a fost implicata intr-un tragic accident in stațiunea montana Santo Stefano di Cadore, provincia Belluno din Veneto, Italia, joi, 6 iulie. Tanara calatorea prin Europa de peste șapte luni, avand mașina sa, un Audi A3 negru, ca locuința. Din pacate, visul ei de libertate și aventura s-a incheiat intr-un mod tragic. Potrivit anchetatorilor, Angelika circula cu o viteza de peste 70 km/h intr-o zona cu limita maxima de viteza de 50 km/h. Pierzand controlul volanului, mașina sa a urcat pe trotuar și a lovit o familie de italieni. In… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Angelika Hutter, o tanara de origine romana in varsta de 31 de ani, care a emigrat in Germania impreuna cu parinții cand era copil, calatorea de mai bine de șapte luni prin Europa și locuia in mașina ei, un Audi A3 negru. Calatoria i s-a incheiat intr-un mod tragic joi, 6 iulie, in stațiunea montana…

