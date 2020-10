Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 octombrie, la Viena au avut loc alegerile locale si municipale, iar Ramona Miletic, o romanca stabilita de 11 ani in capitala Austriei, a fost aleasa pentru a doua oara consecutiv consilier local al Primariei sectorului 11 din Viena (Simmering).

- Despre reprezentarile lui Mihai Viteazu a scris Andrei Pippidi (, Cluj-Napoca, 1987). Dar comparativ cu perioada lui Vlad Tepes, e normal sa regasim ceva mai multe reprezentari. Dar despre reprezentarile lui Vlad Tepes Voda stim cu mult mai putin. A scris ceva despre voievod Johannes Bohemus in 1536…

- In urma cu doi ani, primaria unui sector din Viena avea un consilier roman, fiind pentru prima data cand o romanca intra in structurile locale ale vreunei primarii din aceasta țara. Succesul era cu atat mai mare, cu cat Vienei, in 2018, i-a fost atribuit titlul de capitala cu cel mai inalt nivel de…

- Un autoturism a fost lovit, joi seara, pe raza municipiului Blaj, de un tren care circula pe relatia Bucuresti - Viena, IR 346, fara a rezulta victime, soferul reusind sa iasa din masina inaintea impactului, potrivit Agerpres.Potrivit cercetarilor efectuate de Politie, un barbat de 66 de ani,…

- Politic La Ștorobaneasa, Ioana Magereanu și-a propus sa continue schimbarea in bine a localitații: “Daca vom ramane o echipa, așa cum suntem din anul 2012, vom reuși” 24/09/2020 09:36 Ioana Magereanu este primarul comunei Ștorobaneasa din anul 2012, cand alegatorii au ales-o in cea mai inalta funcție…

- Doi romani deghizați in femei, care au dat o spargere la un magazin de bijuterii din Viena și au atacat un angajat, au fost prinși dupa 8 ani.Atunci, cei doi indivizi care erau imbracați in rochii și purtau eșarfe și peruci, au intrat intr-un magazin de bijuterii din centrul capitalei austriece și l-au…

- Autoritațile romane au inaugurat marți o noua linie de metrou in București, la noua ani dupa demararea lucrarilor și dupa o intarziere de cinci ani. Bulgarii au construit o magistrala de lungime similara in doar patru ani.Bulgaria a inaugurat in data de 26 august o noua linie de metrou in capitala Sofia,…

- Nascut și crescut intr-un cartier de la marginea Brașovului, intr-o familie de muncitori modești, in ciuda eforturilor parinților de a-i oferi un trai mulțumitor, in avantul teribilist al varstei, Liviu a ales sa ia viața in piept la doar 15 ani. ”Eram copil, nu știu ce a fost in capul meu. Am crezit…