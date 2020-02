Britanicii care nu platesc taxa radio-TV vor fi in continuare dati in judecata ? Guvernul de la Londra nu mai doreste acest lucru, insa reforma propusa ingrijoreaza grupul media BBC, ale carui finante se bazeaza pe aceasta sursa de venituri, informeaza AFP.



Ministrul Culturii, Nicky Morgan, a anuntat miercuri ca va lansa o consultare publica despre posibilitatea de a dezincrimina neplata taxei radio-TV. Daca populatia va aproba masura, ea va intra in vigoare in aprilie 2022.



Aceasta este inca o veste proasta pentru radiodifuzorul public britanic, care se confrunta deja…