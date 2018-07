Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Gavriliu s-a nascut la 1 aprilie 1927 in Pascani. Scriitor, publicist si traducator, Leonard Gavriliu a debutat cu versuri in 1939 in revista Luminita, iar cu proza in anul 1947 in revista Pygmalion din Iasi. A fost redactor la ziarul Luptatorul banatean din Timisoara in perioada 1948-1952,…

- Andreea Balan, in lupta cu depresia dupa ce a nascut. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre un subiect delicat și o perioada grea din viața ei. Interpreta a apelat la ajutorul unui specialist. „S-a intamplat hormonal sa ma simt foarte prost, trista, apatica, pe toata perioada sarcinii.…

- Unde pleaca in vacanța vara aceasta vedetele noastre! Sezonul de vara a dat startul vacanțelor! „Vor fi plecari una-doua zile, dar cu intoarcere apoi in București, vara sunt multe turnee!”, a explicat Delia. Vica Blochina și Maria Constantin pleaca al mare, cu copii.

- In perioada, 2 iulie-31 august 2018, programul Serviciului de Pașapoarte Alba va fi prelungit in fiecare zi lucratoare, pana la orele 18:30. Incepand cu data de 20.07.2018 vor intra in vigoare, noile modificari ale legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate.…

- Monica Tatoiu este o binecunoscuta femeie de afaceri. Pusa mereu pe glume, aceasta a dezvaluit ce și-a pus in gand, in timp ce se afla la un botez. Vedeta a dezvaluit ca intenționeaza sa-și cumpere o mitraliera. „Trupa pe care mi-a recomandat-o Mara Banica. Ea e nebuna cum eram eu in tinerete. Am dansat…

- Doliu in politica romaneasca! Un fost ministru a incetat din viața Hildegard Puwak a murit la varsta de 68 de ani. Hildegard Puwak a fost ministru al Integrarii Europene. Anuntul a fost facut de o consiliera a lui Adrian Nastase. Hildegard-Carola Puwak (n. 16 septembrie 1949) este un fost deputat roman…

- Un baietel in varsta de șapte ani a fost gasit mort in cada, in locuinta bonei sale. Tragedia s-a produs in localitatea germana Kunzelsau, Baden-Wurttemberg, iar vanataile pe care lea avea baiatul in jurul gatului indica faptul ca a fost strangulat. Descoperirea macabra a facut-o chiar tatal…

- In cele trei zile in care au fost programate recitaluri, pe scena vor urca mari nume ale muzicii romanești, intre care Nicolae Furdui Iancu, Elena Merișoreanu, Andreea Antonescu, Alex Velea, Radu Ille, Compact B & Leo Iorga. In acest an, formația care va incheia sarbatoarea orașului este Compact B,…