O realitate curentă: boli cardiovasculare la persoane sub 40 de ani! Boli cardiovasculare la pacienți cu varste sub 40 de ani reprezinta o problema curenta, avertizeaza medicii cardiologi. In prezent, prioritare sunt prevenția acestor cazuri, dar și tratarea celor diagnosticați. In legatura cu bolile cardiovasculare, prof. univ. dr. Victor Costache spune ca media de varsta a pacienților a scazut cu cel puțin cinci ani. In schimb, ”a crescut frecvența, daca ne uitam la boli valvulare, la boli coronariene. Se vorbește foarte multe despre prevenție, dar nu trebuie sa uitam pacienții care sunt deja bolnavi. Pacienții romani nu au aceeași șansa la viața comparativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

