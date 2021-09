O radiografie de etapă a actualei crize guvernamentale Se va incurca oare USRPlus in propriile fente politice? Cel mai probabil o potentiala revenire a sa la guvernare, pe care nu scapa nici o ocazie sa spuna ca si-o doreste, se va face in conditii mai putin favorabile ca acum, indiferent cine va ocupa pozitia de prim-ministru. Cine castiga si cine pierde in actuala criza politica? Si care sunt mizele reale, nu cele declarate, aflate in joc? Pentru ca in ceea ce priveste consecintele, mai ales din punct de vedere economic, nu sunt multe de spus, acestea vor fi severe. Situatia ar fi fost oricum complicata, chiar in conditiile unui guvern stabil si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Situația e simpla, USRPLUS a inceput sa stranga semnaturi pentru moțiune, am strans cele 80 semnaturi ale grupului nostru parlamentar și așteptam ca și celelalte grupuri sa se ralieze. Mai avem nevoie de 37 de semnaturi. Au aparut zvonuri cu schimburi de ministere, sunt fake. Nu renunțam la portofoliile…

- Grecia a anuntat vineri ca a finalizat un gard pe o lungime de 40 de kilometri la frontiera sa terestra cu Turcia si a instalat acolo un nou sistem de supraveghere, în contextul temerilor ca preluarea puterii de catre talibani în Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de…

- Grecia a anuntat vineri ca a finalizat un gard pe o lungime de 40 de kilometri la frontiera sa terestra cu Turcia si a instalat acolo un nou sistem de supraveghere, in contextul temerilor ca preluarea puterii de catre talibani in Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de migranti catre…

- Actualul scenariu al Bancii Nationale evidentiaza o traiectorie mai inalta a ratei anuale prognozate a inflatiei pe parcursul urmatorilor doi ani, in conditiile in care aceasta a fost din nou revizuita considerabil, in sens ascendent pe termen scurt si intr-o mai mica masura pe cel de-al doilea segment…

- Maia Sandu a ciștigat atit președinția Republicii Moldova in noiembrie, cit și majoritatea in Parlament in iulie, cu promisiunea de a-și reorienta țara spre Europa și de a lupta impotriva corupției. O problema care insa nu a aparut prea mult nici in programul președintei și nici in al fostului sau partid…

- "In ce priveste cercetarea, cred ca sunt multe de facut. Personal, vad centre de cercetare in apropierea universitatilor. Acesta este sistemul pe care il prefer. De asemenea, prefer ca aceste centre de cercetare sa concureze pentru fonduri. Cred cu tarie ca doar prin competitie pentru fonduri putem…

- In data de 23 decembrie 2020 era investit noul Guvern, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania analizand programul de guvernare votat de Parlament și masurile propuse pentru studenți. Dupa cele 6 luni de guvernare ale Guvernului condus de domnul Florin Cițu, ANOSR constata inca o…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat si prevede cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani, a anuntat premierul Florin Citu. "Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru continuarea activitatii de catre persoanele…