Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Beijing au decis sa aplice sancțiuni impotriva presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, ca raspuns la recenta vizita ”rea” si ”provocatoare” in Taiwan, a anunțat vineri Ministerul chinez de Externe, citat de Reuters. ”In ciuda ingrijorarii grave si a opozitiei ferme…

- Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului. Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste deseuri spatiale,…

- La nivelul Guvernului exista o preocupare in legatura cu cresterea numarului de cazuri de COVID 19 si orice masura de preventie este binevenita, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului Dan Carbunaru.Acesta a mentionat ca membrii Cabinetului au purtat in sedinta masti de protectie.…

- Duminica marcheaza un nou inceput pentru iubitorii de fast-food din Rusia, deoarece fostele restaurante McDonald's se redeschid sub un nou brand și cu un nou proprietar, la mai bine de trei decenii de la sosirea popularului lanț occidental de fast-food. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Starbucks a anuntat, luni, ca a inchis toate cele 130 de cafenele pe care le are in Rusia, marcand sfarsitul prezentei unora dintre cele mai importante marci occidentale in Rusia. Starbucks se alatura altor companii precum McDonald's, British American Tobacco si Exxon Mobil, care isi retrag complet…

- Liderul de la Casa Alba a subliniat luni, la Tokyo, ca responsabilitatea Washingtonului de a proteja insula este „și mai puternica”, dupa invazia Rusiei in Ucraina, scrie The Guardian . Joe Biden a declarat ca SUA ar interveni militar pentru a apara Taiwanul in cazul in care acesta ar fi atacat de China…

- Kristalina Georgieva a atras atentia ca in viitorul apropiat sectorul financiar va fi perturbat de multiple fluctuatii. Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat joi ca liderii financiari la nivel mondial ar putea avea nevoie sa se simta mai confortabili…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, incepe joi un turneu in Coreea de Sud si Japonia cu obiectivul consolidarii relatiilor si intensificarii prezentei americane in Asia, pentru contracararea influentei Chinei.