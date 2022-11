Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au capturat peste 220.000 de euro in bancnote false care ar fi trebuit sa ajunga pe piața. Banii erau vanduți pe un site de anunturi din Romania ca „recuzita”. Afacerea a scapat din control dupa ce o prostituata a anunțat la poliție ca unul dintre clienții sai a platit-o cu bani falși.Afacerea…

- Republica Moldova trece printr-o criza energetica fara precedent. Autoritatile din Republica Moldova au anuntat ca mai multe sate si orase ar putea fi deconectate de la electricitate pentru a se face economie. Tara vecina trece printr-o criza energetica fara precedent, iar acum se pare ca moldovenii…

- Lacul Balbaitoarea din Prahova este un loc caracterizat printr-un teren umed, un loc mocirlos, un ochi de apa pe un teren mlaștinos, unde cresc plante carnivore. Oamenii locului spun despre acest lac cu adancime insemnata ca ar fi sub blestem de ani buni.

- Madalina Dobrovolschi revine in televiziune, la doi ani dupa plecarea de la Realitatea Plus, potrivit Paginademedia.ro. Fosta purtatoare de cuvant a presedintelui Klaus Iohannis va modera, in fiecare vineri seara, talkshow-ul „Tara, tara, cine esti?”, o emisiune axata pe probleme sociale.„Emisiunea…

- Invențiile lui Iuliean Horneț au ajuns deja in peste zece țari din lume, iar prin aplicarea tehnologiei sale, Romania și-ar putea dobandi independența energetica."Am creat un nou combustibil pentru termocentrale. Avem biomasa 55%, punem deșeu menajer și namol de epurare 25% si avem carbune 20%. Ulei…

- In seara asta, site-ul știrileprotv.ro, unul dintre cele mai citite site-uri de știri și legat direct de emisiunile informative ale celui mai mare post tv din țara, a anunțat eronat ca a murit cantarețul Florin Salam. Nu doar ca a anunțat moartea cantarețului, dar a și dat detalii despre cauza decesului,…

- Intr-o stațiune din Romania, turiștii nu mai au loc nici apa, chiar daca abia ce a inceput weekendul. Oamenii stau inghesuiți in mare, iar cei ce vor sa plece acum in vacanța trebuie sa fie norocoși sa gaseasca cazare. Gradul de ocupare pe litoral este de 100%.