- O profesoara in varsta de 46 de ani din Argeș a incetat din viața, dupa ce s-a infectat cu virusul nimicitor Covid-19. Femeia era o antivaccinista convinsa, astfel ca nu credea absolut deloc in SARS-COV-2. Cadrul didactic se afla de cateva zile bune in carantina, asta deoarece trebuia sa iși ingrijeasca…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a murit miercuri intr-un tren de calatori care circula intre Petroșani și Arad. Trenul a fost oprit intr-o stație pentru preluarea trupului acestuia. Conform IPJ Hunedoara, barbatul in varsta de 52 de ani, care calatorea cu un tren de persoane pe relația Petroșani-Arad,…

- Un baiat in varsta de 18 ani, absolvent al Seminarului Teologic din Turnu Magurele, a fost gasit spanzurat in gradina casei sale dintr-un sat de langa Rosiori de Vede. Desi anchetatorii sustin ca baiatul s-a sinucis, mama lui crede ca acesta a fost omorat de un vecin, iar ancheta autoritatilor ar fi…

- Compozitorul Luis de Pablo, unul dintre cei mai prestigiosi reprezentanti ai muzicii contemporane spaniole, a murit duminica la Madrid la varsta de 91 de ani, a anuntat luni Ministerul Culturii din Spania, informeaza AFP. Nascut in 1930 la Bilbao, in Tara Bascilor, Luis de Pablo era considerat…

- Fostul premier Adrian Nastase a depus, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie o cerere de reabilitare judecatoreasca, el avand mai multe interdictii dupa ce a fost eliberat conditionat din inchisoare in august 2014.

- Aceștia au fost in vacanța in Romania vara aceasta, iar in data de 2 septembrie s-au intors in Spania. Acolo au fost testați, iar rezultatele au fost pozitive.Ulterior, tatal in varsta de 53 de ani, diabetic, a fost internat in spital, in scurt timp fiind mutat la ATI. Acesta a stat o perioada in coma…

- Ziua continua cu inca o veste trista, de data aceasta venita din lumea medicala. Din pacate, medicul Ovidiu Burlacul de Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara a incetat din viața. Anunțul a facut facut in urma cu puțin timp.

- Primarul comunei Ilisesti, Florinel-Radutu Avasiloaie, a murit, astazi, la varsta de 54 de ani. Florinel-Radutu Avasiloaie a murit in urma unui infarct in timp ce se odihnea pentru a participa la o sedinta in aceasta dupa amiaza in municipiul Suceava. Dupa ce a fost gasit inconstient, familia a solicitat…