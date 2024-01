Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Rusia a fost plasata in arest preventiv pentru ca a incendiat o scoala, fara a provoca victime, dupa ce si-a declarat "sprijinul pentru armata ucraineana" intr-un video pe internet, a anuntat marti Comitetul de Ancheta local, relateaza AFP.Potrivit canalelor de Telegram rusesti Mash…

- Autoritațile din Ucraina cer acces internațional la locul prabușirii avionului din Belgorod și susțin ca „doar cinci cadavre” au fost trimise la morga. Rusia susține in continuare ca Ucraina a doborat avionul de transport cu o racheta și ca aeronava transporta 65 de prizonieri de razboi ucraineneni,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut seara trecuta o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri.“Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni, cu sentimentele…

- Chiar daca, la Washington, subiectul asistenței militare pentru Ucraina a devenit marul discordiei dintre republicani și democrați, nu cred ca americanii vor arunca manușa, dupa ce noul titular de la Casa Alba iși va prelua mandatul. Acesta ar putea fi Joe Biden, Donald Trump sau - in ipoteza cea mai…

- „Ne-am saturat sa fim fete cuminți. Asta nu ne-a dus nicaieri”: este mesajul mai multor femei din Rusia, care iși vor inapoi soții sau fiii mobilizați pe frontul din Ucraina, scrie The Guardian. Pana in prezent, autoritațile au optat sa nu le incarcereze sau sa le harțuiasca.Protestele fața de razboi…

- Fiul presedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a declarat miercuri ca nu va coopera cu comitetul din Camera Reprezentantilor care l-a convocat sa depuna marturie la o reuniune cu usile inchise despre afacerile sale, inaintea unui vot asteptat mai tarziu in aceeasi camera a Congresului pentru formalizarea…

- Nikolai Ogolobiak fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crimele sale, dar a ispașit doar jumatate din pedeapsa, inainte a de a fi eliberat, dupa ce a fost ranit in razboi, scriu publicațiile independente ruse Meduza și The Moscow Times. Un barbat din Rusia care a fost incarcerat in 2010…

- Sprijinul celor mai bogate națiuni, care fac parte din Grupul celor 7 (G7), pentru Ucraina, in razboiul sau cu Rusia. nu va fi afectat de intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, a transmis marți ministrul de externe al Japoniei, Yoko Kamikawa. Miniștrii de externe din G7 se pregatesc sa poarte…