O profesie de exceptie. Astazi marcam Ziua tipografului Astazi, 13 decembrie este Ziua Tipografului, informeaza wikipedia.org. Si, desi printul a pierdut mult teren in fata digitalizarii, nimic nu se compara cu mirosul cernelii pe ziarul de dimineata.Reamintim ca, pe 13 decembrie 1989, se implineau 71 de ani de la demonstratia tipografilor bucuresteni din 1918, moment in care se revendicau masuri socio economice, dar care tineau si de libertatea presei. In acea zi, in jur de 600 de tipografi din Capitala au sistat activitatea, indreptandu se catre Mi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

