O problemă socială uriașă. Legea păcănelelor, ”cu strategie” USR nu doar ca revendica proiectul Legii Pacanelelor, dar acuza coaliția PSD-PNL și de tergiversarea actului normativ din motive electorale. Potrivit deputatul USR Tudor Pop, chiar și preprezentanții industriei ar avea cunoștința de aceasta strategie. „A fost un plan deliberat de a trage de timp și de a muta aceste proiecte intr-un an electoral. USR a depus aceste proiecte inca din primavara lui 2023: fara pacanele langa școli, fara pacanele la parterul blocurilor, in sate, fara publicitate! Vorbim de multe proiecte de lege care au fost depuse de USR sub forma unui amplu pachet legislativ la inceputul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR nu doar ca revendica proiectul Legii Pacanelelor, dar acuza coaliția PSD-PNL și de tergiversarea actului normativ din motive electorale. Potrivit deputatul USR Tudor Pop, chiar și preprezentanții industriei ar avea cunoștința de aceasta strategie. „A fost un plan deliberat de a trage de timp și…

- Gafa uriașa a ambasadorului roman in SUA sau Gura pacatosului adevar graiește? Din dorința de a se impauna cu prezența la petrecerea data de vicepreședintele american, Kamala Harris, Andrei Muraru s-a grabit sa scrie pe FB: „M-am bucurat impreuna cu Andreea de petrecerea de Craciun in stil american,…

- Mult disputata lege privind „amnistia” evazioniștilor nu rezolva mare lucru in viziunea unor specialiști. Cheia e alta, arata profesorul de economie Cristian Paun intr-o postare pe Facebook. „Totuși, statul (ANAF mai exact) are probleme mari cu PRINDEREA evazioniștilor și mai puțin cu ce pațesc ei dupa…

- Monseniorul Tuomo T. Vimpari, insarcinat cu afaceri ad interim la Nuntiatura Apostolica din Bucuresti, neaga ca Papa Francisc l-ar fi primit pe liderul AUR George Simion intr-o audienta privata, asa cum a anuntat saptamana trecuta AUR. Punctul de vedere a fost facut public de jurnalistul Cristian Tudor…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca noua lege a pensiilor va avea un impact sever pe termen imediat si mediu. „Noua lege a pensiilor este necesara pentru a elimina inechitati flagrante, pentru a tine cont de imbatranirea populatiei. Dar impactul pe termen imediat si mediu este sever, mareste deficitul mult,…

- La doua luni dupa ce a fost introdusa prin Legea de control privind implementarea masurilor restrictive legat de acțiunile Rusiei, ce au destabilizat situația din Ucraina (Legea sancțiunilor), formațiunile GERB și Continuam Schimbarea - Bulgaria Democrata renunța la taxa de 20 de leva MW/h pentru transportul…

- USR anunta ca a strans peste 75.000 de semnaturi pentru sustinerea legilor care interzic amplasarea salilor de pacanele in apropiere de scoli, locuri de joaca, spitale, biserici si centre culturale, la parterul blocurilor, la sate ori langa alte sali de jocuri de noroc. Dintre acestea, un numar de 2.265…

- "In 2024 vom avea 2 majorari de pensii care au 2 filosofii diferite fiecare. Majorarea de la 1 ianuarie 2024 a valorii punctului de pensie de la 1.785 la 2.032 lei de care vor beneficia toti pensionarii sistemului public de pensii in plata. Vorbim de aproximativ 5 milioane de pensionari in plata.De…