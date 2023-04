O privire peste Atlantic: Biden sau Trump? ”Niciunul”, spun doi americani din trei

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a sosit in Manhattan, pentru o depozitie in fata procurorului general al New York, Letitia James, potrivit unui anunt postat chiar de miliardar pe platforma sa sociala, Truth Social, transmite joi Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o "insulta la adresa natiunii", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Singura crima pe care am comis-o este sa apar cu curaj natiunea noastra impotriva…

- Donald Trump tocmai s-a predat si urmeaza sa afle ce acuzatii i se aduc. La sosire, Trump va fi arestat in mod oficial, i se vor lua amprentele si va fi procesat ca orice inculpat inainte de a se prezenta la audierea sa, unde se asteapta sa pledeze nevinovat pentru toate acuzatiile care i se vor aduce. …