O primă gaură în stratul de ozon identificată deasupra Arcticii Un cercetator german a anuntat ca a detectat prima gaura in stratul de ozon de deasupra Polului Nord, transmite miercuri DPA. In ultimele doua saptamani, grosimea stratului de ozon de deasupra Arcticii a coborat sub valoarea grosimii ce defineste o gaura la polul opus, deasupra Antarcticii, conform lui Markus Rex, seful Departamentului pentru fizica atmosferica de la Institutul German Alfred-Wegner. "In zonele in care grosimea stratului de ozon era maxima, pierderea este de aproximativ 90%", conform lui Rex. Aceste zone se intind pe o arie de trei ori mai mare decat cea a Groenlandei. In total,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

