Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a gazduit marți, 11 mai 2021, in Sala Senatului, lansarea carții „Povestea vieții mele” scrisa de handbalista Narcisa LECUȘANU, membru in Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal (IHF). La eveniment au participat, pe langa autoarea carții, conf. univ. dr. Florin BRINZA, prorector al UAIC, prof. univ. dr. Beatrice Aurelia ABALASEI, decanul Facultații de Educatie Fizica si Sport și Vasile ARHIRE, coordonator cu atributii de Producator Executiv al TVR Iași. Vicecampioana mondiala cu echipa Romanei de handbal la Sankt Petersburg in 2005,…