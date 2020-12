Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de Campania de Craciun a Ziarului de Iasi s-au alaturat alti ieseni cu suflet mare, care au dorit sa vina in sprijinul unor copii pentru care Sarbatorile de iarna sunt de obicei prea sarace. Astfel, Compania Conest SA doneaza suma de 2.000 de lei pentru darurile micutilor. Reprezentantii companiei…

- Cei 83 de copii de la scoala din Cioca Boca il asteapta in acest an pe Mosul cel bun, care le va aduce ghetute din piele, obiecte de vestimentatie, dar si alte daruri daca bugetul campaniei o va permite. La fel ca in fiecare an, in cadrul Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi, s-a alaturat si Compania…

- In cadrul Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi s-au alaturat noi persoane cu suflet mare, care au dorit sa le ofere un zambet si un sprijin de Sarbatori. Astfel, profesorul universitar, senator PSD, Doru Adrian Panescu ofera pentru darurile micutilor de la Cioca Boca suma de 500 de lei. De asemenea,…

- Campania de Craciun a Ziarului de Iasi in cadrul careia ne dorim sa le aducem celor 83 de copii de la scoala din Cioca Boca ghetute, caciulite, manusi si fulare continua, iar cei care doresc sa le ofere un zambet si o bucurie acestor micuti pot face o donatie in contul deschis de catre scoala sau direct…

- Copiii din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, il asteapta in acest an cu emotii pe Mosul cel bun, si spera ca in curand sa nu mai infrunte frigul in slapi sau tenisi. Alaturi de initiativa Ziarului de Iasi, care doreste sa le faca un Craciun mai frumos acestor micuti, s-au alaturat si reprezentantii…

- Ziarul de Iasi desfasoara in aceasta perioada Campania de Craciun, in cadrul careia dorim sa le oferim copiilor din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, ghetute din piele, manusi, caciulite si fulare. Astfel, primele persoane cu suflet mare s-au alaturat deja campaniei, dorind sa fie alaturi de acesti…

- Ziarul de Iasi organizeaza si in acest an traditionala Campanie de Craciun, in cadrul careia va invitam sa veniti in ajutorul unor copii din familii sarace si carora sa le daruim ghetute din piele, manusi, caciulite si fulare. Putem ajuta in acest an cei 83 de copii de la Scoala Primara din Cioca Boca,…

- Dupa ce Ziarul de Iasi a publicat o imagine cu frumosul fenomen optic (VEZI AICI), iesenii au raspuns cu propriile "curcubee" rezultand astfel, pe pagina de Facebook a Ziarului de Iasi, o adevarata expozitie. Fie ca a fost fotografiat dominand blocurile din Iasi, fie cuprinzand dealurile Buciumului,…