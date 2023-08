Stiri pe aceeasi tema

- Victima bizarului accident a relatat ca a auzit un zgomot puternic venind de pe acoperișul din apropiere, iar imediat a simțit o lovitura in coaste. "Am crezut ca este un animal, un liliac! Ne-am gandit ca ar fi putut fi o bucata de ciment, așa cum folosim pentru acoperișurile caselor. Dar nu avea aceeași…

- Kate Middleton a facut senzație odata cu apariția ei pe terenul de tenis de la Wimbledon. Mai mult decat atat, Prințesa de Wales a avut ocazia de a iși pune talentul la incercare in fața unuia dintre cei mai mari campioni din istoria turneului: Roger Federer, potrivit click.ro. Cei doi apar in videoclipul…

- O noua reușita pentru Școala Gimnaziala Teodor Murașanu Turda. A fost aleasa ca model de inovație Lego BtC School Concret, unitatea de invațamant va participa intr-un program mondial Change Showcase School cu privire la conștientizarea impactului schimbarii climatice și a sustanabilitatii privind reducerea…

- Jose Luis Mendilibar, bascul chemat de urgența sa salveze Sevilla intr-o situație critica, a gasit tratamentul-șoc și a daruit echipei andaluze a 7-a cupa in Europa League (dupa 1-1, 4-1 la penaltyuri in finala cu AS Roma), devenind cel mai in varsta tehnician care cucerește acest trofeu, la 62 de ani…

- Tina Turner, „Regina Rock’n Roll”, a murit la 83 de ani: ”Lumea pierde o legenda a muzicii și un model de urmat” Tina Turner, „Regina Rock’n Roll”, a murit la 83 de ani: ”Lumea pierde o legenda a muzicii și un model de urmat” Intr-o declarație, reprezentantul ei a declarat: „Tina Turner, „Regina Rock’n…

- Andreea Balan iși lasa, din nou, amprenta in industria muzicala cu o piesa și un clip de excepție! Publicul o va redescoperi prin noul single foarte feminin, care dezvaluie o poveste de iubire patimașa. Iata ce le-a mai pregatit fanilor de aceasta data!

- Andreea Balan iși lasa, din nou, amprenta in industria muzicala cu o piesa și un clip de excepție! Publicul o va redescoperi prin noul single foarte feminin, care dezvaluie o poveste de iubire patimașa. Iata ce le-a mai pregatit fanilor de aceasta data!

- Consiliul Județean Dambovița a fost gazda, vineri, gazda Adunarii Generale a Filialei Județene ACoR Dambovița, la care au participat președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, președintele ACoR de la nivel național, Emil Draghici, președintele ACoR Dambovița, Dorinel Soare, președintele CJ Dambovița,…