Stiri pe aceeasi tema

- O polițista de frontiera a rabufnit la adresa celor care conduc aceasta țara și acuza ca, de fapt, au fost taiate salariile in Poliția Romana, chiar daca in spațiul public s-a vorbit de majorarea acestora.„Statul roman a furat DOAR din salariul meu, prin MAI... Citește AICI cum a RABUFNIT polițista…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Femeia care a protestat in direct la televiziunea rusa, cu o pancarta pe care scris „Nu Razboi” Marina Ovsyannikova, a declarat miercuri (16 martie) pentru Reuters ca spera ca protestul ei impotriva razboiului din Ucraina nu a fost in zadar și ca rușii iși vor deschide ochii asupra propagandei. In primul…

- Majoritatea extremistilor care au plecat din Germania pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei s-au intors, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit legislației, pentru ca o persoana sa poata fi numita in funcția de prefect e nevoie de avize de la SRI și structura informativa a Ministerului de Interne. Urmare a celor aparute intr-o parte a presei județene și centrale, candidatul PSD pentru funcția de Prefect al județului Satu Mare ar fi…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recunoscut ca este normala nemultumirea cadrelor didactice care intentioneaza sa intre in greva de avertisment, miercuri, din cauza neaplicarii prevederilor Legii 153/2017, in condițiile in care salariile sunt nemotivante. El mizeaza totuși pe intelegerea cadrelor…