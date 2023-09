Stiri pe aceeasi tema

- Hannah Emily Byrne, o polițista din UK, in varsta de 22 de ani, a fost gasita moarta pe marginea drumului in Corfu, de un barbat care trecea prin zona. El a alertat imediat poliția, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, relateza Mirror. Hannah Emily Byrne – a 22-year-old serving…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Un hoț a furat partea exterioara a aparatului auditiv al unei fetițe cu dizabilitați care este foarte scump și care este compus din doua parți, una fiind in interiorul urechii copilului: ”Doar partea exterioara, care este pierduta, costa 7.000 de euro. (…) Cel care a luat ghiozdanul, și implicit aparatul,…

- Tupeul fantastic al unor hoți a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei bijuterii din Arad. Pe imagini apare o femeie insarcinata, care, profitand de un moment de neatenție al angajatului, intinde mana peste tejghea și fura o bijuterie din aur in valoare de peste doua mii de lei. Totul a…

- Infractori, luptatorii voluntari și traficanți de arme din Ucraina au furat anul trecut arme și echipamente furnizate de Occident pentru militarii Kievului, dar acestea au fost recuperate, potrivit unui raport al inspectorului general al Departamentului Apararii, obținut de CNN. Raportul inspectorului…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv miercuri, in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat 10.000 de euro de la o doctorița in schimbul unui post sub conducerea sa. Curtea de Apel București a respins apelul DNA, dupa ce Tribunalul Giurgiu il achitase…

- Continua premierele nedorite din Educație. Dupa Evaluarea Naționala de clasa a opta, peste 27.000 dintre candidați au depus contestații. Iar, mai mult de jumatate dintre elevii nemulțumiți de notele inițiale au primit note mai mari dupa recorectare. Este și cazul unui elev care a primit, inainte de…