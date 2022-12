Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat ca Marcel Ciolacu ar trebui sa candideze pentru președinția Romaniei. “Eu niciodata n-am spus ca vreau sa candidez, dar am raspuns la aceasta intrebare si am spus ca niciodata in viata nu poti sa excluzi o astfel de… Intrebarile astea repetate care mi-au…

- Cand s-a nascut micuța Caterina Rosi, in iulie 2020, mama ei era in coma. Acum, copilul a murit la varsta de doar doi ani. Povestea tulburatoare a unei familii din Arezzo, Italia, a ținut prima pagina in presa din Italia, relateaza Bild . Cristina Rosi din Albero (Arezzo), era insarcinata in șapte luni…

- Acțiune de mobilizare pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, in fața sediului Consiliului UE din Bruxelles, organizata de PES activists Romania. Zeci de reprezentanți ai PES activists Romania, veniți din toata țara si din diaspora, s-au mobilizat astazi, in fața sediului Consiliului UE, pentru…

- O familie din Kiev a venit la o benzinarie (unde exista curent electric) pentru a putea conecta la priza inhalatorul de care fetița lor are nevoie pentru a respira.A Kyiv family has come to a gas station (where there is electricity) specifically to be able to plug in the inhaler their little girl needs…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte, printre care și moțiunea simpla asupra politicilor desfașurate de Ministerul Justiției, Sergiu Litvinenco.

- Fetița in varsta de doar o luna din Vrancea, care a ajuns in stare grava la spital dupa ce ar fi fost ințepata cu foarfeca in cap de sora mai mare, a murit la Spitalul de Urgența pentru Copii “Grigore Alexandrescu”. Bebelușul a ajuns marți cu elicopterul in Bucuresti, insa doctorii au fost inca de […]

- Deputatul PNL Gabriel Andronache propune ca viteza cu care trotinetele electrice pot circula pe drumuri sa fie limitata la 15 km/h, fata de 25km/h in prezent, el argumentand ca a venit momentul sa protejam varstnicii, copiii si in general oamenii care circula pe trotuar. Fii la curent cu cele…

- La spital, cu același tip de rani, a ajuns și mama fetiței, o femeie in varsta de 40 de ani. Inițial, cele doua au primit ingrijiri medicale la spitalul din Roman, iar apoi au fost preluate de ambulanțe și trimise la Spitalul Județean din Iași.Cele doua sunt acum in afara pericolului, iar cazul a ajuns…