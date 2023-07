O ploaie torențială a devastat mai multe zone ale orașului Soci O ploaie torențiala cazuta duminica de dimineața la Soci, in Rusia, a devastat mai multe strazi și a facut praf zeci de mașini, imaginile publicate pe rețelele de socializare și pe portalurile rusești de știri devenind virale. Agenția de presa Interfax a publicat o informare a serviciului de presa al Direcției Principale a Ministerului Situațiilor de Urgența din Rusia. In cartierul Hostinski d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

