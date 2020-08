Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 „continua sa accelereze” pe plan mondial, in contextul in care „ultimul milion de cazuri a fost semnalat intr-un interval de doar opt zile”, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de AFP, potrivit Agerpres.…

- Potrivit OMS, pandemia de coronavirus se accelereaza rapid. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea cu privire la ritmul de raspandire al COVID-19.

- Valentin Popescu, directorul executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti, pierde aceasta functie, in urma hotararii definitive pronuntate miercuri de catre magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Acesta a pierdut procesul cu ANI, fiind acuzat de conflict…

- Agenția Naționala pentru Integritate a publicat anunțul conform caruia directorul Companiei de Apa Oradea este in incompatibilitate, din cauza ca Primaria a cumparat papetarie de la firma fiului sau.

- Primul spectacol cu public de la Teatrul Național din București se va juca incepand de luni, in condiții speciale, dupa ce primarul general al Capitalei a avizat funcționarea teatrelor, intrand in contradicție cu Grupul de Comunicare Strategica.Stagiunea in epoca coronavirusului laTeatrul Național va…

- Directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a explicat, miercuri, pentru News.ro, ca absenta echipei romane de handbal feminin de pe lista gruparilor care au cerut wild card pentru Liga Campionilor a fost o omisiune a EHF si ca gruparea din Capitala a depus la timp toate actele necesare,…

- Directorul economic al CE Turceni, Ionel Mantog, a declarat ca pregatirile pentru functionarea propriu-zisa a companiei Electra sunt pe ultima suta de metri. Acesta a mentionat ca in acest moment se intocmesc liste cu cei care sunt interesati sa lucr...

- „Dragoș, am ieșit, pe 1 Iunie, pe langa blocul in care locuiesc și… șoc, ce vad: terasa deschisa, relaxare din plin!” – imi spunea, exasperat, directorul sportiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar. Și era intr-atat de exasperat, incat ii trecuse prin minte sa intre chiar și intr-o… silenzio stampa!…