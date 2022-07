Stiri pe aceeasi tema

- La Targu Lapuș s-a predat amplasamentul in vederea inceperii lucrarilor la un proiect care vizeaza modernizarea spațiilor publice urbane din zona centrala și adiacenta a orașului de pe Lapuș. Aceasta investiție este finanțata prin fonduri europene și va presupune, printre altele, reabilitarea spațiului…

- Conform unui studiu intocmit de Universitatea din Oxford (Regatul Unit), politicienii traiesc mai mult decit restul oamenilor pentru ca au venituri mai crescute si beneficiaza de tratamente medicale mai bune. Un studiu arata ca politicienii traiesc mai mult decit populatia generala, pe baza informatiilor…

- In jur de 80 de bicicliști profesioniști și amatori s-au aliniat, sambata dimineața, in Piața Unirii, la startul primei ediții a turei ciciliste „Bartok” intre Timișoara și Szeged. Este primul tur de anvergura care leaga cele doua reședințe de județ, infrațite, de o parte și de alta a graniței. Acțiunea,…

- O aradeanca in varsta de 63 de ani a fost lovita de un biciclist in varsta de 30 de ani. Femeia mergea pe pista pentru biciclete. Totul s-a intamplat joi, la pranz, pe Calea Aurel Vlaicu din municipiu.

- Consilierii locali au votat aprobarea depunerii proiectului „Realizare pista de biciclete in lungul canalului Pocloș" in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Pentru acest proiect contribuția Municipiului Targu Mureș, va fi in suma de 813.050,00 euro (fara TVA) din bugetul prealocat…

- Apele Romane Banat și Consiliul Județean Timiș, autoritațile care se ocupa de intreținerea pistei de biciclete spre sarbi, anunța cetațenii ca pista se inchide momentan. Datorita furtunii de seara trecuta, aceasta ii poate pune in pericol pe cei ce se plimba.

- Situație incredibila pe pista de biciclete de pe malul Begai, care leaga Timișoara de granița cu Serbia. Asfaltul subțire dispare incet-incet și face loc ierbii, iar problema nu a aparut doar pe anumite porțiuni. Pe distanțe mari, traseul a fost luat in stapanire de vegetație. Totul in condițiile in…

- FOTO| „Curațam Romania”, pe pista de biciclete de pe dealul Mamut: Peste 100 de copii din Alba Iulia au contribuit la ecologizarea zonei FOTO| „Curațam Romania”, pe pista de biciclete de pe dealul Mamut: Peste 100 de copii din Alba Iulia au contribuit la ecologizarea zonei Vineri, 6 mai 2022, „Curațam…