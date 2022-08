O piata din Iasi va avea deasupra ei o parcare cu 2 niveluri Autoritatile locale iesene vor sa modernizeze Piata Alexandru cel Bun din Iasi, una din cele mai mari piete ale orasului, cu o suprafata de aproximativ 10.000 de metri patrati. Municipalitatea a incheiat un contract pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate in acest sens cu firma Sigm-Home Project SRL. Documentația trebuie finalizata in cel mult 4 luni, respectiv pana la sfarșitul anului in curs. In urma studiului se va estima și suma necesara unei astfel de investiții. „Piața trebuie sa fie conceputa pe criterii urbanistice moderne și bine structurate, sa fie acoperita și inchisa, bine ventilata,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

