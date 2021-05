Stiri pe aceeasi tema

- Japonezii sunt tot mai speriați ca se apropie Olimpiada. Se tem ca odata cu venirea atleților straini și a tehnicienilor, se vor inmulți cazurile de COVID. Mai ales ca Japonia se confrunta cu un nou val de imbolnaviri. De astazi, mai multe regiuni nipone au intrat in carantina.

- O petitie online care sustine anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo a strans aproape 200.000 semnaturi in cateva zile, in contextul in care pandemia de coronavirus contribuie la intensificarea opozitiei publice japoneze fata de evenimentul olimpic, transmite Reuters. Cu mai putin de tei luni inaintea…

- Tokyo inregistreaza un alt record de infecții cu noul coronavirus, in ciuda starii de urgența in curs, cu mai puțin de 90 de zile inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Sambata, au fost...

- Un hotel cu 300 de camere va fi rezervat sportivilor si membrilor delegatiilor testati pozitiv cu coronavirus, dar care nu prezinta niciun simptom sau prezinta simptome minore, in timpul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, a scris, duminica, agentia de presa japoneza Kyodo, citata de agentia…

- In Japonia a inceput miercuri vaccinarea impotriva COVID-19, cu produsul Pfizer/BioNTech, transmite Reuters. Este ultima tara din G7 - grupul celor mai avansate economic - care demareaza procedura. Premierul Yoshihide Suga incearca sa asigure gazduirea la vara a Jocurilor Olimpice, in ciuda epidemiei…

- Dupa ce presedintele Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo a demisionat ca urmare a unei declaratii considerata sexista, partidul aflat la putere in Japonia a invitat femeile la sedintele importante, dar cu o conditie, si anume sa nu vorbeasca, relateaza Reuters.

