O persoană încarcerată şi doi răniţi după ce un microbuz s-a ciocnit de o maşină parcată Grav accident auto, ieri seara, pe raza localitatii Oravita, din judetul Caras-Severin. O persoana a ramas incarcerata si alte doua au fost transportate la spital dupa impactul dintre un microbuz si o masina stationata. Apelul la 112 a venit la ora 21.13. Pompierii de la ISU Caras-Severin au intervenit pentru descarcerare și acordarea primului ajutor […] Articolul O persoana incarcerata si doi raniti dupa ce un microbuz s-a ciocnit de o masina parcata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

