- A fost o noapte grea pentru sutele de pompieri care lupta cu focul pe zeci de fronturi din Grecia. Cel mai mare focar este in nordul țarii, in regiunea orașului Alexandroupolis. Cel puțin 20 de oameni au murit. Dupa ce anunțasera decesul a doua persoane in urma incendiilor, pompierii greci au descoperit,…

- 56 de pompieri, cu 10 autospeciale de stingere și autospeciala de prima intervenție și comanda au ajuns marți in Grecia, in urma unei solicitari de asistența internaționala facuta de autoritațile elene, a transmis IGSU.La scurt timp, ei au fost solicitați pentru o prima misiune de stingere a unui incendiu…

- Pompierii greci si cei straini detasati acolo abia fac fata flacarilor ce au cuprins vegetatia. Opt sate au fost evacuate sambata in nord-estul Greciei din calea incendiilor. Focul se deplaseaza spre aeroportul orasului portuar Alexandroupolis, au anuntat autoritatile elene. Locuitorii din Alexandroupolis,…

- Incendiile din Grecia se aflau in mare parte ”sub control” sambata, insa pompierii nu-si slabesc lupta, in contextul in care erau prevazute rafale puternice de vant, relateaza AFP.Dupa doua saptamani de lupta impotriva catorva sute de incendii in tara, peste 460 de pompieri erau mobilizati in cele…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Pompierii romani care se afla in Grecia au primit cererea de a interveni in lupta impotriva incendiilor violente din insula Rhodos, conform unui anunț facut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Duminica, riscul apariției incendiilor de padure a fost…

- Apar noi focare de incendii de vegetație in Grecia. De trei zile, la vest de capitala Atena, flacarile mistuie vegetația, ard copaci, culturi agricole și case. Zeci de persoane au fost evacuate.

- De mai bine de trei ore, pompierii romani intervin, marți, in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și padure, in zona localitații Aspropyrgos, la nord-vest de Atena, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii

- 40 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritatile elene prin activitati de monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din estul Atenei.