- UPDATE – ora 16:36 O persoana a decedat, zeci de gospodarii au fost inundate si mai multe drumuri au fost blocate, din cauza viiturilor formate in urma ploilor torentiale din ultimele ore, in judetul Neamt. Barbatul care si-a pierdut viata a fost surprins, astazi, de o viitura in satul Itrinesti, comuna…

- Vacarul satului Itrinești, judetul Neamt, in varsta de 45 de ani, a murit dupa ce a fost luat marti de o viitura, in timp ce se afla cu vitele pe camp.Purtatorul de cuvant al ISU Neamț, Adrian Rotaru, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca vacarul satului Itrinești din comuna Margineni…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, autoritatile au fost anuntate, marti dupa-amiaza, de faptul ca un barbat a fost surprins de o viitura in comuna Margineni, satul Itrinesti. La locul evenimentului s-a deplasat comandantul de detasament si un echipaj…

- Mai multe gospodarii si hectare de teren din localitatea mureseana Vanatori sunt afectate, duminica, de inundatii, dupa ce o rupere de nori a provocat o viitura, iar apa s-a revarsat pe drumuri si a ajuns si in curtile oamenilor. Este a doua viitura care afecteaza satul in decurs de o saptamana,…

- In Botosani, de pilda, zeci de gospodarii au fost inundate, dupa ce un parau s-a umflat si a maturat totul in cale. Iar in alte judete, suvoaiele au distrus podete si garduri si au „muscat” din asfalt, lasandu-i pe localnici rupti de lume. Raul Slanic, din judetul Buzau, a iesit vineri din matca,…

- Capitala si 44 de localitati din 16 judete au fost afectate de furtuni in ultimele 24 de ore, 44 de locuinte fiind inundate, iar circulatia fiind perturbata pe 8 tronsoane de drum, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Potrivit ISU Satu Mare, o persoana aflata pe camp, cu doua oi, in satul Gelu, a fost lovita de trasnet. Un echipaj SMURD a ajuns in zona, insa nu a mai putut salva persoana, fiind declarat decesul. Si animalele au murit. De asemenea, acoperisul unei case din localitatea Turt si opt tone de…