O persoană a decedat în urma unui accident de rafting pe un râu din Grecia O femeie in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata, sambata, intr-un accident de rafting pe raul Ladonas din apropiere de orasul Kalavrita, aflat la circa 200 de kilometri vest de Atena, conform agentiei nationale de presa greaca AMNA, citata de Xinhua



Victima, a carei nationalitate nu a fost inca identificata, facea parte dintr-un grup de unsprezece persoane care se aflau pe rau intr-o barca gonflabila care s-a rasturnat, potrivit autoritatilor locale.



Incidentul a avut loc in timp ce in Grecia mii de crestini ortodocsi petrec sarbatoarea Pastelui in zonele rurale, departe

Sursa articol: agerpres.ro

